«Бавария» всухую разгромила «Байер» и одержала 15-ю победу подряд

«Бавария» дома обыграла «Байер» в матче 9-го тура Бундеслиги — 3:0.

У хозяев забили Серж Гнабри и Нико Джексон, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Лоик Баде.

«Бавария» продлила свою серию побед: команда выиграла все 15 матчей во всех турнирах в сезоне-2025/26. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги с 27 очками. «Байер» занимает пятую строчку с 17 очками.

В следующем туре «Бавария» сыграет на выезде с «Унионом», а «Байер» примет на своем поле «Хайденхайм».