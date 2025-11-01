Видео
1 ноября, 22:30

«Бавария» всухую разгромила «Байер» и одержала 15-ю победу подряд

Нападающий «Баварии» Луис Диас (с мячом) и защитник «Байера» Лоик Баде.
Фото Reuters

«Бавария» дома обыграла «Байер» в матче 9-го тура Бундеслиги — 3:0.

У хозяев забили Серж Гнабри и Нико Джексон, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Лоик Баде.

«Бавария» продлила свою серию побед: команда выиграла все 15 матчей во всех турнирах в сезоне-2025/26. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги с 27 очками. «Байер» занимает пятую строчку с 17 очками.

В следующем туре «Бавария» сыграет на выезде с «Унионом», а «Байер» примет на своем поле «Хайденхайм».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 9-й тур.
01 ноября, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:0
Байер

Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
