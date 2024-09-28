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«Бавария» — «Байер»: смотреть трансляцию матча бундеслиги

«Бавария» и «Байер» сыграют в 5-м туре бундеслиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Бавария» сыграет с «Байером» в 5-м туре чемпионата Германии в субботу, 28 сентября. Матч на «Альянц Арене» в Мюнхене начнется в 19.30 по московскому времени.

Игру «Бавария» — «Байер» покажут в прямом эфире телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru (по платной подписке).

Ключевые события игры «Бавария» — «Байер» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
28 сент, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Байер

После 4 туров чемпионата Германии мюнхенцы и леверкузенцы занимают первое и второе место. «Бавария» после четырех побед на старте бундеслиги лидирует с 12 очками, чемпион «Байер» идет вторым с 9 очками. Команда Хаби Алонсо во втором туре потерпела поражение от «РБ Лейпцига» (2:3).

ФК Бавария
ФК Байер

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