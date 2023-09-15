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Сегодня, 19:30

«Бавария» — «Байер»: прямая трансляция матча бундеслиги

«Бавария"и «Байер» сыграют в матче чемпионата Германии
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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Мюнхенская «Бавария» и леверкузенский «Байер» сыграют в матче 4-го тура бундеслиги. Матч пройдет на «Альянц-Арене» в Мюнхене, в пятницу, 15 сентября. Начало — в 21:30 по московскому времени.

Смотреть игру чемпионата Германии «Бавария» — «Байер» можно на телеканале «Матч ТВ», видео трансляция матча бесплатно также доступна на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 21:25.

Ключевые события матча «Бавария» — «Байер» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Центральный матч 4-го тура чемпионата Германии будет судить бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером.

«Бавария» перед стартом тура располагается на втором месте турнирной таблицы чемпионата Германии. Мюнхенцы набрали 9 очков, мячи — 9-2.

«Байер» перед 4-м туром бундеслиги занимает первое место. Леверкузенцы набрали 9 очков, мячи — 11-3.

ФК Бавария
ФК Байер
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 3 3 0 0 11-3 9
2
 Бавария 3 3 0 0 9-2 9
3
 Штутгарт 3 2 0 1 11-5 6
4
 РБ Лейпциг 3 2 0 1 10-4 6
5
 Унион Б 3 2 0 1 8-5 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
7
 Вольфсбург 3 2 0 1 5-4 6
8
 Фрайбург 3 2 0 1 3-6 6
9
 Боруссия Д 3 1 2 0 4-3 5
10
 Айнтрахт Ф 3 1 2 0 3-2 5
11
 Вердер 3 1 0 2 4-5 3
12
 Аугсбург 3 0 2 1 7-9 2
13
 Бохум 3 0 2 1 3-8 2
14
 Кельн 3 0 1 2 2-4 1
15
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
16
 Боруссия М 3 0 1 2 5-9 1
17
 Майнц 3 0 1 2 2-9 1
18
 Дармштадт 3 0 0 3 2-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 21:30
Бавария – Байер
 - : -
16.09 16:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
16.09 16:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
16.09 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
16.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
16.09 16:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
16.09 19:30
Бохум – Айнтрахт Ф
 - : -
17.09 16:30
Хайденхайм – Вердер
 - : -
17.09 18:30
Дармштадт – Боруссия М
 - : -
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