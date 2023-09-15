Мюнхенская «Бавария» и леверкузенский «Байер» сыграют в матче 4-го тура бундеслиги. Матч пройдет на «Альянц-Арене» в Мюнхене, в пятницу, 15 сентября. Начало — в 21:30 по московскому времени.

Смотреть игру чемпионата Германии «Бавария» — «Байер» можно на телеканале «Матч ТВ», видео трансляция матча бесплатно также доступна на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 21:25.

Ключевые события матча «Бавария» — «Байер» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Центральный матч 4-го тура чемпионата Германии будет судить бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером.

«Бавария» перед стартом тура располагается на втором месте турнирной таблицы чемпионата Германии. Мюнхенцы набрали 9 очков, мячи — 9-2.

«Байер» перед 4-м туром бундеслиги занимает первое место. Леверкузенцы набрали 9 очков, мячи — 11-3.