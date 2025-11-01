«Бавария» и «Байер» встретятся в матче чемпионата Германии

«Бавария» и «Байер» встретятся в матче девятого тура немецкой бундеслиги в субботу, 1 ноября. Игра пройдет на «Альянц Арене», стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Бавария» — «Байер» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 9-й тур.

01 ноября, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 24 очками в восьми турах, «Байер» набрал 17 очков. В седьмом туре мюнхенцы обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» (3:0), а леверкузенцы — «Фрайбург» (2:0).

29 октября «Бавария» и «Байер» провели матчи в 1/16 финала Кубка Германии и оформили победы.