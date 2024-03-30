«Бавария» проиграла дортмундской «Боруссии» в Мюнхене

30 марта, 22:24
«Бавария» дома проиграла дортмундской «Боруссии» в матче 27-го тура бундеслиги — 0:2.
У гостей гол на 10-й минуте забил Карим Адейеми. В концовке встречи Юлиан Рюерсон удвоил преимущество «Боруссии».
Дортмундцы победили в Мюнхене в бундеслиге впервые с апреля 2014 года.
У «Баварии» прервалась 4-матчевая серия без поражений (3 победы и 1 ничья). Мюнхенцы с 60 очками занимают второе место в таблице бундеслиги, отставая от «Байера» на 13 очков.
«Боруссия» одержала четвертую победу подряд — 53 очка и четвертое место.