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Германия

30 марта, 22:24

«Бавария» проиграла дортмундской «Боруссии» в Мюнхене

Руслан Минаев
Йозуа Киммих (слева) и Иан Матсен.
Фото Reuters
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«Бавария» дома проиграла дортмундской «Боруссии» в матче 27-го тура бундеслиги — 0:2.

У гостей гол на 10-й минуте забил Карим Адейеми. В концовке встречи Юлиан Рюерсон удвоил преимущество «Боруссии».

Дортмундцы победили в Мюнхене в бундеслиге впервые с апреля 2014 года.

У «Баварии» прервалась 4-матчевая серия без поражений (3 победы и 1 ничья). Мюнхенцы с 60 очками занимают второе место в таблице бундеслиги, отставая от «Байера» на 13 очков.

«Боруссия» одержала четвертую победу подряд — 53 очка и четвертое место.

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
30 мар, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
0:2
Боруссия Д
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
7
25
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