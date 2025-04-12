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12 апреля, 08:30

«Бавария» — «Боруссия»: трансляция матча начнется в 19.25 мск

«Бавария» сыграет с «Боруссией» в бундеслиге 12 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Харри Кейн (ФК «Бавария»).
Фото Reuters
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«Бавария» сыграет с «Боруссией» в 29-м туре бундеслиги в субботу, 12 апреля. Матч пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия). Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Бавария» — «Боруссия» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира федерального канала можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции) по платной подписке.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур.
12 апреля, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
2:2
Боруссия Д

По итогам 28-ми туров чемпионата Германии мюнхенский клуб набрал 68 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Команда из Дортмунда с 41 баллом идет на восьмой строчке бундеслиги.

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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