«Бавария» сыграет с «Боруссией» в 29-м туре бундеслиги в субботу, 12 апреля. Матч пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия). Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Бавария» — «Боруссия» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира федерального канала можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции) по платной подписке.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур.

12 апреля, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)

По итогам 28-ми туров чемпионата Германии мюнхенский клуб набрал 68 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Команда из Дортмунда с 41 баллом идет на восьмой строчке бундеслиги.