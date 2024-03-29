Мюнхенская «Бавария» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию» в рамках 27-го тура чемпионата Германии в субботу, 30 марта. Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало — в 20:30 по московскому времени.

Ключевые события игры чемпионата Германии будут доступны в разделе «Матч центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча «Бавария» — «Боруссия» пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 20:25 по московскому времени.

«Бавария» после 26 туров имеет в своем активе 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Мюнхенцы на 10 очков отстают от лидирующего «Байера». «Боруссия» располагается на 4-й строчке в бундеслиге, набрав 50 очков.

Чемпионат Германии по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».