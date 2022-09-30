«Бавария» договорилась с Лаймером о трансфере на правах свободного агента

«Бавария» достигла соглашения с полузащитником «Лейпцига» Конрадом Лаймером насчет трансфера на правах свободного агента, который должен состояться следующим летом, сообщает журналист Кристиан Фальк.

В это трансферное окно 25-летнего игрока очень хотела купить не только «Бавария», но и «Ливерпуль», однако «Лейпциг» не отпустил полузащитника.

В «Баварии» австрийца хочет видеть лично главный тренер Юлиан Нагельсманн, который ранее проработал с полузащитником несколько сезонов в «Лейпциге».

В минувшем сезоне Лаймер провел 41 матч за «Лейпциг», в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.