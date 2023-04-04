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Германия

4 апреля, 23:41

«Бавария» вылетела из Кубка Германии, проиграв «Фрайбургу»

Томас Мюллер и Винченцо Грифо.
Фото Reuters
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«Бавария» на своем поле проиграла «Фрайбургу» (1:2) в матче четвертьфинала Кубка Германии. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

В составе команды Томаса Тухеля единственный гол забил Дайот Упамекано. За гостей на 27-й минуте игры отличился Николас Хефлер, а в добавленное время ко второму тайму пенальти реализовал Лукас Хелер.

В другом матче 1/4 финала Кубка «Айнтрахт» обыграл «Унион» со счетом 2:0.

49-летний Тухель возглавил «Баварию» 24 марта. Ранее немецкую команду тренировал Юлиан Нагельсманн.

Германия. Кубок. 1/4 финала
04 апр, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:2
Фрайбург
Футбол
ФК Бавария
ФК Фрайбург
2
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