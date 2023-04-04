«Бавария» вылетела из Кубка Германии, проиграв «Фрайбургу»

«Бавария» на своем поле проиграла «Фрайбургу» (1:2) в матче четвертьфинала Кубка Германии. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

В составе команды Томаса Тухеля единственный гол забил Дайот Упамекано. За гостей на 27-й минуте игры отличился Николас Хефлер, а в добавленное время ко второму тайму пенальти реализовал Лукас Хелер.

В другом матче 1/4 финала Кубка «Айнтрахт» обыграл «Унион» со счетом 2:0.

49-летний Тухель возглавил «Баварию» 24 марта. Ранее немецкую команду тренировал Юлиан Нагельсманн.