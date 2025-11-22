«Бавария» разгромила «Фрайбург», мюнхенцы уступали 0:2 и забили шесть голов

Сегодня, 19:27
«Бавария» дома разгромила «Фрайбург» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 6:2.
Гости вели со счетом 2:0 уже к 17-й минуте встречи. Отличились Юйто Судзуки и Йоан Манзамби. Затем хозяева забили шесть мячей. Голами отметились Леннарт Карл, Майкл Олисе (дубль), Дайо Упамекано, Харри Кейн и Николас Джексон.
«Бавария» набрала 31 очко и лидирует в таблице Бундеслиги. «Фрайбург» с 13 очками — на 10-й строчке.
В параллельных матчах «Байер» на выезде победил «Вольфсбург» — 3:1. Дортмундская «Боруссия» дома не удержала победу над «Штутгартом» — 3:3.
АйЯЯйКиН-СССР
11 туров всего...+8 очков второму месту везут фашисты из баварии.... жалко немцев с таким интересным чемпионатом.... да и французов с их парижем...:joy::joy::joy:
22.11.2025