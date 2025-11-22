«Бавария» разгромила «Фрайбург», мюнхенцы уступали 0:2 и забили шесть голов

«Бавария» дома разгромила «Фрайбург» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 6:2.

Гости вели со счетом 2:0 уже к 17-й минуте встречи. Отличились Юйто Судзуки и Йоан Манзамби. Затем хозяева забили шесть мячей. Голами отметились Леннарт Карл, Майкл Олисе (дубль), Дайо Упамекано, Харри Кейн и Николас Джексон.

«Бавария» набрала 31 очко и лидирует в таблице Бундеслиги. «Фрайбург» с 13 очками — на 10-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.

22 ноября, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)

В параллельных матчах «Байер» на выезде победил «Вольфсбург» — 3:1. Дортмундская «Боруссия» дома не удержала победу над «Штутгартом» — 3:3.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.

22 ноября, 17:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.

22 ноября, 17:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.

22 ноября, 17:30. Voith-Arena (Хайденхайм)