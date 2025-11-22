Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:27

«Бавария» разгромила «Фрайбург», мюнхенцы уступали 0:2 и забили шесть голов

Руслан Минаев

«Бавария» дома разгромила «Фрайбург» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 6:2.

Гости вели со счетом 2:0 уже к 17-й минуте встречи. Отличились Юйто Судзуки и Йоан Манзамби. Затем хозяева забили шесть мячей. Голами отметились Леннарт Карл, Майкл Олисе (дубль), Дайо Упамекано, Харри Кейн и Николас Джексон.

«Бавария» набрала 31 очко и лидирует в таблице Бундеслиги. «Фрайбург» с 13 очками — на 10-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.
22 ноября, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
6:2
Фрайбург

В параллельных матчах «Байер» на выезде победил «Вольфсбург» — 3:1. Дортмундская «Боруссия» дома не удержала победу над «Штутгартом» — 3:3.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.
22 ноября, 17:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
3:3
Штутгарт
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.
22 ноября, 17:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:3
Байер
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.
22 ноября, 17:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
0:3
Боруссия М
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.
22 ноября, 17:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
1:0
Гамбург
1

  • АйЯЯйКиН-СССР

    11 туров всего...+8 очков второму месту везут фашисты из баварии.... жалко немцев с таким интересным чемпионатом.... да и французов с их парижем...:joy::joy::joy:

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Читайте также
    Саночников Репилова и Перетягина арестовали за мошенничество на 11 млн рублей
    Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
    Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет 24 ноября
    Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
    В Воронежской области успешно подорвали боевые блоки от сбитых ракет
    Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
    Популярное видео
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя