Сегодня, 14:30

«Бавария» — «Фрайбург»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии

«Бавария» и «Фрайбург» сыграют в Бундеслиге 22 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Харри Кейн (ФК «Бавария»).
Фото Getty Images

«Бавария» и «Фрайбург» сыграют в 11-м туре Бундеслиги в субботу, 22 ноября. Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.
22 ноября, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Фрайбург

Следить за ключевыми событиями игры «Бавария» — «Фрайбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

После 10 туров Бундеслиги мюнхенцы набрали 28 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Команда из Фрайбурга с 13 очками располагается на 10-й строчке чемпионата.

Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Бавария
ФК Фрайбург
