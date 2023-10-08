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«Бавария» — «Фрайбург»: прямая трансляция матча бундеслиги

Матч бундеслиги «Бавария» — «Фрайбург» начнется в 18:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Бавария&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Бавария» на своем поле в Мюнхене примет «Фрайбург» в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу в воскресенье, 8 октября. Встреча пройдет на стадионе Allianz Arena в Мюнхене, Германия. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Германия. Бундеслига 1. 7-й тур
08 окт, 18:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Фрайбург

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Бавария» — «Фрайбург» можно будет на телеканале «Матч Футбол 3». Прямой эфир начнется в 18.25.

Ключевые события игры чемпионата Германии «Бавария» — «Фрайбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Последняя очная встреча команд завершилась победой мюнхенского клуба (1:0)

«Бавария» с 14 очками занимает пятое место в турнирной таблице бундеслиги. «Фрайбург» располагается на 10-й строчке с 8 баллами.

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Футбол
ФК Бавария
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