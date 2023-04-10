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Сегодня, 21:50

«Бавария» готова летом потратить 100 миллионов евро на трансфер форварда

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководство «Баварии» готово выделить 100 миллионов евро на приобретение нападающего в летнее трансферное окно, утверждает Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что именно такую сумму запрашивает «Айнтрахт» за французского форварда Рандаля Коло-Мунаи, но мюнхенцы не хотят торопиться с выбором окончательной кандидатуры. Список претендентов будет составлен после обсуждений с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем.

После 27 туров «Бавария» с 58 очками лидирует в бундеслиге, опережая на 2 балла дортмундскую «Боруссию». 11 апреля команда сыграет первый матч против «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Бавария
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«Бавария» интересуется Коло-Муани, но «Айнтрахт» хочет за форварда минимум 100 миллионов евро