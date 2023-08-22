«Бавария» готова отпустить Гравенберха в аренду

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх этим летом может уйти в аренду в другую команду, сообщает журналист Майк Вервея.

По данным источника, игроком интересуются «Ливерпуль» и «МЮ». Сам футболист готов покинуть «Баварию» даже на постоянной основе. Он не видит для себя перспектив в команде. Нидерландец хочет получать стабильную игровую практику.

В прошлом сезоне 21-летний хавбек лишь пару раз выходил в стартовом составе команды в чемпионате.