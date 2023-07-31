«Бавария» готова побить клубный трансферный рекорд ради покупки Кейна

«Бавария» всерьез намерена подписать нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна этим летом, сообщает Sky Sports.

Как утверждает издание, мюнхенцы готовы побить трансферный рекорд клуба ради покупки 30-летнего англичанина. Рекордным приобретением «Баварии» является защитник Люка Эрнандес, за которого немецкая команда заплатила «Атлетико» 80 миллионов евро в 2019 году.

Продажа Садио Мане в «Аль-Наср» поможет «Баварии» в осуществлении сделки.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.