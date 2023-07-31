«Бавария» готова побить клубный трансферный рекорд ради покупки Кейна

Сегодня, 15:16
«Бавария» всерьез намерена подписать нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна этим летом, сообщает Sky Sports.
Как утверждает издание, мюнхенцы готовы побить трансферный рекорд клуба ради покупки 30-летнего англичанина. Рекордным приобретением «Баварии» является защитник Люка Эрнандес, за которого немецкая команда заплатила «Атлетико» 80 миллионов евро в 2019 году.
Продажа Садио Мане в «Аль-Наср» поможет «Баварии» в осуществлении сделки.
Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.