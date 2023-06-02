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Сегодня, 16:26

«Бавария» готова предложить за Влаховича 60 миллионов евро — «Ювентус» хочет 90 миллионов

Руслан Минаев
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«Бавария» всерьез рассчитывает усилиться форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем, сообщает Corriere dello Sport. Мюнхенцы готовы предложить за нападающего 55-60 миллионов евро.

По данным источника, 23-летний серб является приоритетной целью наставника «Баварии» Томаса Тухеля. «Ювентус» оценивает Влаховича в 90 миллионов евро.

Ранее ESPN сообщал об интересе к игроку со стороны «Челси».

Форвард выступает за «Ювентус» с января прошлого года. Контракт Влаховича с туринцами истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне серб провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Душан Влахович
Футбол
ФК Бавария
ФК Ювентус
Томас Тухель
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