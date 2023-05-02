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Сегодня, 20:11

«Бавария» готова продать форварда Мане летом

Виталий Косик
Корреспондент
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«Бавария» готова продать нападающего Садио Мане в летнее трансферное окно, сообщает 90min.

По информации издания, в клубе считают, что трансфер не оправдал ожиданий, а сам футболист не может адаптироваться в команде, что подтвердил недавний конфликт с Лероем Сане.

Также сообщается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель не впечатлен игрой Мане и также не видит причин удерживать форварда в команде.

Мане выступает за «Баварию» с лета 2022 года.

Он провел 35 матчей во всех турнирах в этом сезоне, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.

Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
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