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Германия

Сегодня, 19:25

«Бавария» победила «Хайденхайм», у Кейна дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
«Бавария» обыграла «Хайденхайм» — 4:2.
Фото AFP
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«Бавария» на домашнем поле обыграла «Хайденхайм» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 4:2.

За команду из Мюнхена дубль оформил Харри Кейн, по голу забили Рафаэл Геррейру и Эрик Максим Шупо-Мотинг. Лерой Сане отдал две результативные передачи.

У гостей забили Тим Кляйндинст и Ян-Никлас Бесте.

«Бавария» набрала 29 очков и поднялась на первое место в таблице бундеслиги. Вторую строчку занимает «Байер» (28 очков), который 12 ноября сыграет свой матч 11-го тура против «Униона».

«Хайденхайм» находится на 13-м месте (13 очков).

Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
11 нояб, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
4:2
Хайденхайм
Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
11 нояб, 17:30. Merck-Stadion am Bollenfalltor (Дармштадт)
Дармштадт
0:0
Майнц
Источник: Таблица бундеслиги
Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Дармштадт
ФК Майнц
0
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