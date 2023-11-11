«Бавария» победила «Хайденхайм», у Кейна дубль

«Бавария» на домашнем поле обыграла «Хайденхайм» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 4:2.

За команду из Мюнхена дубль оформил Харри Кейн, по голу забили Рафаэл Геррейру и Эрик Максим Шупо-Мотинг. Лерой Сане отдал две результативные передачи.

У гостей забили Тим Кляйндинст и Ян-Никлас Бесте.

«Бавария» набрала 29 очков и поднялась на первое место в таблице бундеслиги. Вторую строчку занимает «Байер» (28 очков), который 12 ноября сыграет свой матч 11-го тура против «Униона».

«Хайденхайм» находится на 13-м месте (13 очков).