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Германия

Сегодня, 09:14

«Бавария» хочет приобрести Пальинью в январское трансферное окно

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» не теряет надежды приобрести в январе полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальинью, несмотря на то, что он подписал новый контракт до 2028 года.

Как сообщает Goal, в новом соглашении 28-летнего игрока отсутствует пункт о возможном выкупе игрока. «Бавария» летом была готова предложить за португальца около 67 миллионов долларов, но в связи с продлением контракта, вероятно, придется поднять цену.

Летом «Бавария» договорилась с «Фулхэмом» о переходе Пальиньи, но лондонцы не успели найти ему замену и отменили сделку.

В текущем сезоне футболист сыграл за клуб 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

ФК Бавария
ФК Фулхэм
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