«Бавария» хочет продлить контракт с Шупо-Мотингом

«Бавария» планирует предложить нападающему Эрику-Максиму Шупо-Мотингу новый контракт. Мюнхенцы хотели бы сохранить игрока, так как считают его высококлассным форвардом.

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие месяцы с 33-летним нападающим обсудят новое соглашение. Текущее соглашение с игроком рассчитано до лета 2023 года.

За 6 последних матчей камерунец забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.