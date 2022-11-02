«Бавария» хочет продлить контракт с Шупо-Мотингом

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«Бавария» планирует предложить нападающему Эрику-Максиму Шупо-Мотингу новый контракт. Мюнхенцы хотели бы сохранить игрока, так как считают его высококлассным форвардом.
По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие месяцы с 33-летним нападающим обсудят новое соглашение. Текущее соглашение с игроком рассчитано до лета 2023 года.
За 6 последних матчей камерунец забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования