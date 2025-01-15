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«Бавария» — «Хоффенхайм»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии

«Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» в бундеслиге 15 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мануэль Нойер, ФК «Бавария».
Фото AFP
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«Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» в матче 17-го тура бундеслиги в среду, 15 января. Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Бавария» — «Хоффенхайм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru.

По итогам 16-ти туров чемпионата Германии мюнхенский клуб с 39 очками идет на первом месте в турнирной таблице. Команда из Зинсхайма с 14 баллами занимает 15-ю строчку бундеслиги.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
15 янв, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Хоффенхайм

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Футбол
ФК Бавария
ФК Хоффенхайм
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