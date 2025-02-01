«Бавария» и «Хольштайн» встретятся в матче 20-го тура немецкой бундеслиги в субботу, 1 февраля. Игра пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 17.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 3». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Основные события игры «Бавария» — «Хольштайн» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.

01 февр, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 48 очков. «Хольштайн» располагается на предпоследней, 17-й строчке турнирной таблицы с 12 очками. Встреча команд в первом круге завершилась победой команды из Мюнхена с разгромным счетом 6:1.