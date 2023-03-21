«Бавария» и «Барселона» претендуют на хавбека «Байера» Виртца

Полузащитник «Байера» Флориан Виртц находится в сфере интересов «Баварии» и «Барселоны», утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «Барселона» уже связывалась с представителями 19-летнего немца, чтобы узнать о его планах на будущее. Прямо сейчас трансфер оценивается как маловероятный, поскольку в контракте Виртца с «Байером» нет опции выкупа, а сам полузащитник рассчитывает осуществить переход после завершения Евро-2024.

В текущем сезоне Виртц провел 13 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 70 миллионов евро. Он пропустил всю первую часть сезона из-за разрыва крестообразных связок.