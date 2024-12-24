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Сегодня, 01:23

«Бавария» интересуется 20-летним Гиттенсом из «Боруссии»

Сергей Разин
корреспондент
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Вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Гиттенс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, на 20-летнего англичанина претендует «Бавария». Мюнхенцы рассматривают возможность подписать игрока в летнее трансферное окно. Также ожидается, что на футболиста могут претендовать ведущие клубы АПЛ.

В текущем сезоне Гиттенс провел 23 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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