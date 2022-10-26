«Бавария» интересуется Гюндоганом

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в «Баварии». Об этом сообщает журналист Грэм Бейлив в своих соцсетях.

По информации источника, Гюндоган заинтересован в возвращении в Германию, однако не станет принимать решение до окончания чемпионата мира в Катаре. Отмечается, что руководство «Манчестер Сити» также намерено продлить контракт с хавбеком.

32-летний немец присоединился к «Манчестер Сити» в 2016 году и провел за английский клуб 268 матчей, забил 51 мяч и отдал 34 результативные передачи.