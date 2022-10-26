«Бавария» интересуется Гюндоганом

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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в «Баварии». Об этом сообщает журналист Грэм Бейлив в своих соцсетях.
По информации источника, Гюндоган заинтересован в возвращении в Германию, однако не станет принимать решение до окончания чемпионата мира в Катаре. Отмечается, что руководство «Манчестер Сити» также намерено продлить контракт с хавбеком.
32-летний немец присоединился к «Манчестер Сити» в 2016 году и провел за английский клуб 268 матчей, забил 51 мяч и отдал 34 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования