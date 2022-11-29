«Бавария» интересуется нападающим «Вердера» и сборной Германии Фюллькругом

«Бавария» рассматривает возможность приобретения нападающего «Вердера» и сборной Германии Никласа Фюллькруга, сообщает Bild.

«Вердер» находится в тяжелом финансовом положении, так что готов отпустить форварда за 10 миллионов евро.

29-летний футболист в составе «Вердера» уже забил десять мячей в нынешнем сезоне.

Это позволило попасть ему в состав сборной Германии и поехать на ЧМ-2022 в Катаре.