«Бавария» интересуется вратарем сборной Аргентины Мартинесом

«Бавария» продолжает поиски нового голкипера из-за травмы Мануэля Нойера, сообщает Bild.

В Мюнхене рассматривают вариант с подписанием одного из главных героев чемпионата мира — аргентинца Эмилиано Мартинеса.

30-летний аргентинец был признан лучшим вратарем чемпионата мира в Катаре. На клубном уровне голкипер выступает за английскую «Астон Виллу».

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Эмилиано Мартинеса в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к голкиперу сборной Швейцарии Янну Зоммеру и вратарю сборной Хорватии Доминику Ливаковичу.

Также «Бавария» может досрочно вернуть из аренды в «Монако» Александра Нюбеля, но клубы не могут договориться о сумме компенсации за расторжение договора.