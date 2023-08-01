Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 12:25

Календарь «Баварии» на август: расписание всех матчей немецкой команды

12 августа «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» за Суперкубок Германии-2023
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Тренер Томас Тухель.
Томас Тухель.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Стало известно расписание и календарь игр «Баварии» на август 2023 года.

Команда тренера Томаса Тухеля проведет в этом месяце пять матчей: две товарищеских встречи, две игры в бундеслиге и поборются за Суперкубок Германии-2023.

Время начала игр — московское. Сезон-2023/24 стартует в чемпионате Германии 18 августа.

«Бавария»: расписание матчей в августе 2023

2 августа. 14.30. Товарищеский матч. «Ливерпуль» — «Бавария»

7 августа. 18.00. Товарищеский матч. «Бавария» — «Монако»

12 августа. 21.45. Суперкубок Германии. «Бавария» — «Лейпциг»
Онлайн-трансляция

18 августа. 21.30. 1-й тур бундеслиги. «Вердер» — «Бавария»
Онлайн-трансляция

27 августа. 18.30. 2-й тур бундеслиги. «Бавария» — «Аугсбург»
Онлайн-трансляция

Полный календарь и результаты игр «Баварии» в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Эрлин Холанн. Когда стартуют ведущие европейские чемпионаты по футболу
Источник: https://www.sport-express.ru/football/germany/
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Спор между КХЛ и НХЛ по вратарю Федотову будет решать ИИХФ
«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?
В ЛНР заявили о захвате большого количества оружия НАТО
Флаг Исландии снят с флагштока на здании посольства в Москве
Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мане попрощался с «Баварией» перед переходом в «Аль-Наср»