Календарь «Баварии» на август: расписание всех матчей немецкой команды

12 августа «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» за Суперкубок Германии-2023

Стало известно расписание и календарь игр «Баварии» на август 2023 года.

Команда тренера Томаса Тухеля проведет в этом месяце пять матчей: две товарищеских встречи, две игры в бундеслиге и поборются за Суперкубок Германии-2023.

Время начала игр — московское. Сезон-2023/24 стартует в чемпионате Германии 18 августа.

«Бавария»: расписание матчей в августе 2023

2 августа. 14.30. Товарищеский матч. «Ливерпуль» — «Бавария»

7 августа. 18.00. Товарищеский матч. «Бавария» — «Монако»

12 августа. 21.45. Суперкубок Германии. «Бавария» — «Лейпциг»

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18 августа. 21.30. 1-й тур бундеслиги. «Вердер» — «Бавария»

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27 августа. 18.30. 2-й тур бундеслиги. «Бавария» — «Аугсбург»

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Полный календарь и результаты игр «Баварии» в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на странице команды на сайте «СЭ».