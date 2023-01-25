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Германия

Сегодня, 00:22

«Бавария» на последних минутах ушла от поражения в матче с «Кельном»

Евгений Козинов
Корреспондент
24 января. «Бавария» — «Кельн» — 1:1.
Фото Global Look Press
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«Бавария» и «Кельн» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Германии — 1:1. Встреча прошла на «Альянц Арена» в Мюнхене.

На 4-й минуте встречи полузащитник сборной Туниса Эльес Шкири вывел гостей вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

Хозяевам удалось отыграться только в конце матча. Капитан команды Йозуа Киммих забил на 90-й минуте.

«Бавария» второй раз подряд сыграла вничью, но продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги — 36 очков. «Кельн» поднялся на 10-ю строчку — 21 очко.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
24 янв, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Кельн
Футбол
ФК Бавария
ФК Кельн
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