«Бавария» дома проиграла «Лейпцигу»

«Бавария» дома уступила «Лейпцигу» в матче 33-го тура бундеслиги — 1:3.

Счет в матче открыл форвард мюнхенцев Серж Гнабри. Затем «Лейпциг» ответил тремя безответными мячами, их авторами стали Конрад Лаймер, Кристофер Нкунку и Доминик Собослаи.

«Бавария» остается лидером турнирной таблицы чемпионата Германии, набрав 68 очков за 33 матча. Вторую строчку занимает дортмундская «Боруссия», которая отстает на одно очко от мюнхенцев, имея матч в запасе. На третьем месте находится «Лейпциг» с 63 очками.