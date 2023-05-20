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Германия

20 мая, 21:24

«Бавария» дома проиграла «Лейпцигу»

Виталий Косик
Корреспондент
«Бавария» уступила «Лейпцигу».
Фото AFP
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«Бавария» дома уступила «Лейпцигу» в матче 33-го тура бундеслиги — 1:3.

Счет в матче открыл форвард мюнхенцев Серж Гнабри. Затем «Лейпциг» ответил тремя безответными мячами, их авторами стали Конрад Лаймер, Кристофер Нкунку и Доминик Собослаи.

«Бавария» остается лидером турнирной таблицы чемпионата Германии, набрав 68 очков за 33 матча. Вторую строчку занимает дортмундская «Боруссия», которая отстает на одно очко от мюнхенцев, имея матч в запасе. На третьем месте находится «Лейпциг» с 63 очками.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:3
РБ Лейпциг
Футбол
ФК Бавария
ФК Лейпциг
Бундеслига
6
25
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