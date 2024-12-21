«Бавария» разгромила «Лейпциг»

«Бавария» переиграла «Лейпциг» в матче 15-го тура чемпионата Германии — 5:1.

Вингер мюнхенцев Джамаль Мусиала уже на 1-й минуте открыл счет. Однако гости отыгрались в первой же атаке — отличился Беньямин Шешко. В середине тайма Лаймер вывел мюнхенскую команду вперед, а перелд перерывом Йозуа Киммих упрочил преимущество хозяев. Во второй половине Лерой Сане и Антони Дэйвис довели счет до крупного.

«Бавария» набрала 36 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Лейпциг» располагается на 4-й строчке — 27 очков.