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Сегодня, 00:18

«Бавария» разгромила «Лейпциг»

Евгений Козинов
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото AFP
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«Бавария» переиграла «Лейпциг» в матче 15-го тура чемпионата Германии — 5:1.

Вингер мюнхенцев Джамаль Мусиала уже на 1-й минуте открыл счет. Однако гости отыгрались в первой же атаке — отличился Беньямин Шешко. В середине тайма Лаймер вывел мюнхенскую команду вперед, а перелд перерывом Йозуа Киммих упрочил преимущество хозяев. Во второй половине Лерой Сане и Антони Дэйвис довели счет до крупного.

«Бавария» набрала 36 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Лейпциг» располагается на 4-й строчке — 27 очков.

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
20 дек, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
5:1
РБ Лейпциг
Футбол
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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