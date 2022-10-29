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Германия

Сегодня, 18:21

Гол и две передачи Мане принесли «Баварии» победу над «Майнцем»

Руслан Минаев
Серж Гнабри и Эрик Шупо-Мотинг празднуют гол.
Фото Reuters
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«Бавария» дома обыграла «Майнц» в 12-м туре бундеслиги — 6:2.

В мюнхенцев забивали Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Садьо Мане, Леон Горетцка, Матис Тель и Эрик Шупо-Мотинг. У гостей отличились Сильван Видмер и Маркус Ингвартсен.

«Бавария» возглавила бундеслигу с 25 очками (у «Униона» есть матч в запасе). «Майнц» с 8 очками — на 8-м месте.

В другом матче «Вольфсбург» дома разгромил «Бохум» — 4:0.

Дубль на счету Феликса Нмечи, еще забивали Боте Баку и Йонас Винд.

«Вольфсбург» с 14 очками поднялся на 13-е место. «Бохум» — 17-й с 7 очками.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
29 окт, 16:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
6:2
Майнц
Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
29 окт, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
4:0
Бохум

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Локомотив 0
ЦСКА 1
1-й тайм

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
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ТБ 3.5

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Ф2(-1.5)

20%

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2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

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30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

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2.00
ФК Бавария
ФК Бохум
ФК Вольфсбург
ФК Майнц
2
0
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