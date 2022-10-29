Гол и две передачи Мане принесли «Баварии» победу над «Майнцем»

Сегодня, 18:21
«Бавария» дома обыграла «Майнц» в 12-м туре бундеслиги — 6:2.
В мюнхенцев забивали Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Садьо Мане, Леон Горетцка, Матис Тель и Эрик Шупо-Мотинг. У гостей отличились Сильван Видмер и Маркус Ингвартсен.
«Бавария» возглавила бундеслигу с 25 очками (у «Униона» есть матч в запасе). «Майнц» с 8 очками — на 8-м месте.
В другом матче «Вольфсбург» дома разгромил «Бохум» — 4:0.
Дубль на счету Феликса Нмечи, еще забивали Боте Баку и Йонас Винд.
«Вольфсбург» с 14 очками поднялся на 13-е место. «Бохум» — 17-й с 7 очками.
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