«Бавария» разгромила «Майнц» в бундеслиге, «Байер» победил «Аугсбург»

Сегодня, 18:24
«Бавария» на своем поле разгромила «Майнц» в матче 31-го тура немецкой бундеслиги — 3:0.
Победу мюнхенцам принесли голы Лероя Сане (27-я минута), Майкла Олисе (40-я) и Эрика Дайера (84-я).
В параллельном матче «Байер» дома победил «Аугсбург» — 2:0. По голу у леверкузенцев забили Патрик Шик (13-я) и Эмилиано Буэндия (45+1-я).
«Бавария» (75 очков) продолжает лидировать в бундеслиге. «Байер» (67) идет вторым и отстает от мюнхенцев на 8 очков за три тура до окончания чемпионата. Команда Венсана Компани гарантирует себе чемпионство, если одержит победу в следующем туре.