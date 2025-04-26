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«Бавария» разгромила «Майнц» в бундеслиге, «Байер» победил «Аугсбург»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Бавария» — «Майнц».
Фото Reuters
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«Бавария» на своем поле разгромила «Майнц» в матче 31-го тура немецкой бундеслиги — 3:0.

Победу мюнхенцам принесли голы Лероя Сане (27-я минута), Майкла Олисе (40-я) и Эрика Дайера (84-я).

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур.
26 апреля, 16:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:0
Майнц

В параллельном матче «Байер» дома победил «Аугсбург» — 2:0. По голу у леверкузенцев забили Патрик Шик (13-я) и Эмилиано Буэндия (45+1-я).

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур.
26 апреля, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:0
Аугсбург

«Бавария» (75 очков) продолжает лидировать в бундеслиге. «Байер» (67) идет вторым и отстает от мюнхенцев на 8 очков за три тура до окончания чемпионата. Команда Венсана Компани гарантирует себе чемпионство, если одержит победу в следующем туре.

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Аугсбург
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Майнц
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