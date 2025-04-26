«Бавария» и «Майнц» встретятся в 31-м туре чемпионата Германии в субботу, 26 апреля. Начало игры на «Альянц-Арене» в Мюнхене (Германия) — в 16.30 по московскому времени.

Изучать ключевые события и результат игры «Бавария» — «Майнц» можно в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру бундеслиги покажут на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир стартует за 5 минут до игры — в 16.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур.

26 апреля, 16:30. Allianz Arena (Мюнхен)

«Бавария» после 30 туров чемпионата Германии-2024/25 набрала 72 очка и занимает первое место в турнирной таблице, предыдущим соперником мюнхенцев был «Хайденхайм» (4:0). У «Майнца» — 47 очков и шестая строчка, неделю назад эта команда сыграла вничью с «Вольфсбургом» (2:2).