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Германия

Сегодня, 18:18

«Бавария» может подписать краткосрочный контракт с Боатенгом

Виктория Кравченко
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Руководство «Баварии» изучает вариант с подписанием краткосрочного контракта с экс-игроком Жеромом Боатенгом из-за повреждения Маттейса де Лигта, сообщает Bild.

Норвежец был травмирован вечра, 1 ноября, в матче Кубка Германии. Из-за повреждения он попустит до 4 недель.

По данным источника, сегодня, 2 ноября, Боатенг возобновил тренировки с «Баварией» в тренировочной экипировке основной команды.

Одним из аргументов в пользу подписания 35-летнего защитника является его хорошая физическая форма.

Боатенг играл за немецкий клуб с 2011 по 2021 год. Всего он провел за «Баварию» 363 матча, забил 10 мячей и отдал 25 результативных передач.

Джером Боатенг
ФК Бавария
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