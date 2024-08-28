«Бавария» намерена перехватить Виртца у «Реала» в 2025 году

«Бавария» собирается побороться с «Реалом» за подписание полузащитника Флориана Виртца летом 2025 года, сообщает Relevo.

В мае стало известно, что немецкий футболист будет главной трансферной целью мадридского клуба в следующем году. Однако, по информации источника, «Бавария» намерена сделать все возможное, чтобы привести Виртца в свой клуб.

Отмечается, что стартовая цена за 21-летнего немца — 120 миллионов евро. При этом «Байер» все равно хотел бы сохранить игрока.

В прошлом сезоне Виртц принял участие в 49 матчах за «Байер» во всех турнирах, отметившись 18 голами и 20 результативными передачами. В этом сезоне на его счету 2 забитых мяча в двух играх. Контракт полузащитника с командой рассчитан до лета 2027 года.