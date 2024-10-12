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Сегодня, 14:34

«Бавария» намерена продлить контракт с Мануэлем Нойером

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«Бавария» рассчитывает продлить соглашение с голкипером команды Мануэлем Нойером, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По данным спикера, мюнхенцы не интересуются бразильским вратарем «Ливерпуля» Алиссоном Бекером, о чем ранее сообщалось в СМИ. «Бавария» готова предложить 38-летнему Нойеру контракт до 30 июня 2026 года.

Соглашение Нойера с «Баварией» рассчитано до окончания нынешнего сезона. Рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария

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