«Бавария» не будет продлевать контракт с Мюллером

«Бавария» не планирует продлевать контракт с нападающим команды Томасом Мюллером, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, представители клуба пришли к такому итогу после двух раундов переговоров с 35-летним немцем. Действующее соглашение форварда истекает летом этого года.

Мюллер является воспитанником «Баварии» и провел в мюнхенском клубе всю карьеру. В текущем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил пять мячей и сделал пять результативных передач.