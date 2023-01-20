«Бавария» не намерена продавать голкипера Нюбеля

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«Бавария» не хочет продавать голкипера Александра Нюбеля, который выступает на правах аренды за «Монако», сообщает RMC Sport
Мюнхенский клуб пресекает все попытки «монегасков» оформить полноценный трансфер.
«Монако» арендовал Нюбеля у «Баварии» в июле 2021 года до конца июня 2023 года. В текущем сезоне 26-летний немецкий голкипер провел за «Монако» 23 матча во всех турнирах и пропустил 33 гола.
Напомним, вместо травмированного 36-летнего Мануэля Нойера «Бавария» недавно приобрела 34 летнего Янна Зоммера у «Боруссии».
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Основные источники исследования