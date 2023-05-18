«Бавария» не намерена расставаться с Киммихом этим летом

18 мая, 11:31
«Бавария» не планирует этим летом расставаться с полузащитником Джошуа Киммихом, информирует журналист Фабрицио Романо. Сообщалось, что хавбек интересен «Реалу» и «Барселоне».
В клубе решили, что позиция игрока неприкасаема и он недоступен для трансфера. «Бавария» не намерена вести по игроку какие-либо переговоры. Киммих считается ключевым игроком проекта.
28-летний немец выступает за мюнхенский клуб с сезона-2015/16. В нынешнем сезоне Киммих забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче бундеслиги.