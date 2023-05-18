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Германия

18 мая, 11:31

«Бавария» не намерена расставаться с Киммихом этим летом

Виктория Кравченко
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«Бавария» не планирует этим летом расставаться с полузащитником Джошуа Киммихом, информирует журналист Фабрицио Романо. Сообщалось, что хавбек интересен «Реалу» и «Барселоне».

В клубе решили, что позиция игрока неприкасаема и он недоступен для трансфера. «Бавария» не намерена вести по игроку какие-либо переговоры. Киммих считается ключевым игроком проекта.

28-летний немец выступает за мюнхенский клуб с сезона-2015/16. В нынешнем сезоне Киммих забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче бундеслиги.

Джошуа Киммих
ФК Бавария
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