«Бавария» не отпустила защитника Павара в «Интер»

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«Интер» пытался приобрести защитника «Баварии» Бенжамена Павара. В последний день трансферного окна миланский клуб направил официальный запрос, но мюнхенцы отклонили его, сообщает L'Equipe.
Ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с защитником.
Контракт 26-летнего защитника с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 23 матчах за «Баварию».
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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