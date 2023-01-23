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Германия

Сегодня, 12:21

«Бавария» не планирует покупать Хаверца в январе

Виктория Кравченко
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«Бавария» этой зимой не планирует покупать у «Челси» форварда Кая Хаверца, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, мюнхенцы уже завершили работу на трансферном рынке. Новичками стали защитник Дэйли Блинд и голкипер Янн Зоммер.

Возможно, «Бавария» вернется к идее с покупкой Хаверца летом 2023 года. Клуб готов заплатить за его трансфер около 60 миллионов евро.

23-летний Хаверц стал игроком «Челси» в 2019 году, перейдя из леверкузенского «Байера» за 80 миллионов евро. В составе лондонской команды немец стал победителем Лиги чемпионов в 2021 году, забив победный гол в финале с «Манчестер Сити» (1:0).

ФК Бавария
ФК Челси
Кай Хаверц
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