«Бавария» не планирует продавать защитника де Лигта

Руководство «Баварии» не хочет продавать защитника Маттейса де Лигта, сообщает Kicker.

По информации источника, в клубе больше сторонников игрока, чем его критиков. Отмечается, что мюнхенцы хотят расстаться с некоторыми футболистами летом, чтобы перестроить состав команды.

В текущем сезоне 24-летний де Лигт провел 23 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро. Контракт игрока с мюнхенцами рассчитан до конца июня 2027 года.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 60 очков в 28 матчах. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 16 очков.