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Германия

Сегодня, 19:28

«Бавария» не платила за аренду Канселу — в соглашении есть необязательная опция выкупа за 70 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Бавария» не платила за аренду у «Манчестер Сити» защитника Жоау Канселу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на спортивного директора мюнхенского клуба Хасана Салихамиджича.

В соглашении между клубами есть только опция выкупа в размере 70 миллионов евро, которая, к тому же, не является обязательной в июне.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Также защитник уже успел отметиться двумя голевым передачами в двух матчах за «Баварию».

Мюнхенская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 37 очков в 18 матчах.

Жоау Канселу
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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