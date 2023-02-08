«Бавария» не платила за аренду Канселу — в соглашении есть необязательная опция выкупа за 70 миллионов евро

«Бавария» не платила за аренду у «Манчестер Сити» защитника Жоау Канселу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на спортивного директора мюнхенского клуба Хасана Салихамиджича.

В соглашении между клубами есть только опция выкупа в размере 70 миллионов евро, которая, к тому же, не является обязательной в июне.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Также защитник уже успел отметиться двумя голевым передачами в двух матчах за «Баварию».

Мюнхенская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 37 очков в 18 матчах.