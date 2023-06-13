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Германия

Сегодня, 14:17

«Бавария» не заинтересована в покупке Мбаппе

Виктория Кравченко
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«Бавария» не планирует вступать в гонку за нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, который с большой долей вероятности покинет Париж этим летом, сообщает Sky Germany.

По данным источника, мюнхенцы не заинтересованы в покупке Мбаппе.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи Мбаппе этим летом.

В текущем сезоне Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голами и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.

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