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Германия

Сегодня, 07:39

«Бавария» общается с Кейном по поводу возможного трансфера

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» сохраняет интерес к подписанию нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

По данным Bild, мюнхенцы ранее отказались рассматривать вариант с приобретением 29-летнего игрока. Однако сейчас ситуация изменилась, и возможный трансфер актуален как никогда. Немецкий клуб уже контактирует с Кейном.

?Ранее информировалось, что «МЮ» готов заплатить за переход игрока около 92 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, записав на свой счет 30 голов в 38 встречах. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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