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Германия

Сегодня, 22:43

«Бавария» объяснила, почему не стала подписывать контракт с Боатенгом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Джером Боатенг.
Фото Global Look Press
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В «Баварии» объяснили, почему в клубе решили не подписывать контракт защитника Джерома Боатенга.

«Около двух недель назад все четыре центральных защитника основного состава «Баварии» не смогли принять участие в кубковом матче с «Пройссеном» из-за травм. Боатенга, у которого сейчас нет клуба, впоследствии пригласили присоединиться к тренировкам в «Баварии». Дайо Упамекано и Ким Мин Джэ теперь снова играют, не испытывая боли, а Маттейс де Лигт также находится на пути к выздоровлению, а это означает, что кадровая ситуация в центре защиты улучшилась. Учитывая все обстоятельства, «Бавария» решила не подписывать Боатенга. В то же время, как выдающемуся бывшему игроку, Жерому предложили возможность продолжать поддерживать свою физическую форму в клубе. Боатенг показал себя в хорошей физической форме», — сообщается на официальном сайте «Баварии».

По словам его бывшей гражданской супруги и матери его двоих детей Шерин Зенлер, в 2018 году во время отпуска он избил и укусил ее. Боатенг был оштрафован на 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что по делу Боатенга состоится новое судебное разбирательство.

Боатенг играл за немецкий клуб с 2011 по 2021 год. Всего он провел за «Баварию» 363 матча, забил 10 мячей и отдал 25 результативных передач.

35-летний немец является свободным агентом, последним клубом для него был «Лион».

Джером Боатенг
Футбол
ФК Бавария
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