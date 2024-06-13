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Сегодня, 18:30

«Бавария» объявила о переходе Ито

Сергей Разин
корреспондент
Хироки Ито.
Фото ФК «Бавария»
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Защитник «Штутгарта» Хироки Ито подписал контракт с «Баварией», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним японцем рассчитано до лета 2028 года.

«Для меня большая честь играть за один из крупнейших клубов мира. Название «Бавария» также хорошо звучит в Японии. Я всегда отдавал все силы в «Штутгарте» и благодарен клубу. Теперь я с нетерпением жду вызова в Мюнхене и хочу внести свой вклад в то, чтобы «Бавария» выиграла много титулов. Пришло время сделать новый шаг, и для меня «Бавария» — идеальный клуб для этого», — сказал Ито.

В прошлом сезоне Ито провел за «швабов» 29 игр и сделал 2 голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает стоимость японца в 30 миллионов евро.

ФК Бавария
ФК Штутгарт
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