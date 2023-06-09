«Бавария» объявила о переходе Лаймера на правах свободного агента

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Полузащитник Конрад Лаймер стал игроком «Баварии», сообщается на официальном сайте немецкого клуба 9 июня.
26-летний австрийский футболист перешел в клуб из Мюнхена на правах свободного агента. Контракт Лаймера с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2027 года. Ранее хавбек выступал за «Лейпциг».
В сезоне-2022/23 игрок провел 29 матчей за «Лейпциг», забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лаймера в 28 миллионов евро. На счету полузащитника 26 матчей за сборную Австрии и два забитых мяча.