«Бавария» объявила о переходе полузащитника Жоау Пальиньи

«Бавария» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с опорным полузащитником Жоау Пальиньей.

Соглашение между сторонами заключено до 30 июня 2028 года.

Прошлым клубом 28-летнего футболиста был «Фулхэм». В сезоне-2023/24 хавбек провел за английскую команду 39 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее в карьере Пальинья защищал цвета «Спортинга», «Белененсеса» и «Браги».

«Бавария» по итогам минувшего сезона заняла третье место в таблице чемпионата Германии. С 1 июля нынешнего года главным тренером мюнхенцев стал бельгиец Венсан Компани.