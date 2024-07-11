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Сегодня, 11:55

«Бавария» объявила о переходе полузащитника Жоау Пальиньи

Жоау Пальинья.
Фото Global Look Press
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«Бавария» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с опорным полузащитником Жоау Пальиньей.

Соглашение между сторонами заключено до 30 июня 2028 года.

Прошлым клубом 28-летнего футболиста был «Фулхэм». В сезоне-2023/24 хавбек провел за английскую команду 39 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее в карьере Пальинья защищал цвета «Спортинга», «Белененсеса» и «Браги».

«Бавария» по итогам минувшего сезона заняла третье место в таблице чемпионата Германии. С 1 июля нынешнего года главным тренером мюнхенцев стал бельгиец Венсан Компани.

Венсан Компани
Футбол
ФК Бавария
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